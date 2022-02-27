Горжусь, что я украинец, – Усик со слезами на глазах обратился к россиянам

Украинские спортсмены активно освещают последние события в Украине. Атлеты демонстрируют, что спорт не может быть вне политики.

Усик со слезами на глазах записал видеообращение

Непобедимый Александр Усик в очередной раз поделился мыслями по поводу вторжения Российской Федерации на территорию Украины. На этот раз боксер обратился к гражданам России.

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Дорогой народ Украины, я хочу обратиться к тебе именно сейчас. Ты самый могущественный в мире народ, очень горжусь, что я украинец. Я хочу вам всем сказать "спасибо", вы сила!

– подчеркнул боксер.

"А теперь я хочу сказать, чтобы меня услышали другие люди. Вы сражаетесь не с нашей властью, не с нашей армией, вы сражаетесь с народом. Это наша земля, мы дома, это не мы к вам пришли. И нас не нужно освобождать, мы сами себя освободим", – добавил Усик.

Видеообращение Усика

Сразу после полномасштабного вторжения России на украинскую территорию Александр Усик вернулся в родную страну. Боксер находился в Великобритании, чтобы согласовать детали по реваншу с Энтони Джошуа.

Спортсмен уже обращался к гражданам России. Он призвал россиян остановиться и не продолжать войну.

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