Сразу после вторжения России на территорию Украины Усик вернулся на родную землю. Ранее боксер находился в Великобритании, спортсмен ездил согласовывать детали по реваншу с Энтони Джошуа.

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Всем доброе утро. Меня зовут Усик Александр Александрович. Я хочу обратиться к российскомй народу. Если мы считаем друг друга за братьев, православных – не отпускайте своих военных, детей в нашу страну. Не воюйте с нами,

– сказал Усик.

"Еще хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину – вы можете остановить эту войну. Не ставьте нам никаких условий. Просто сядьте за стол переговоров. Просто поговорите, все должно остановиться. Наши дети, наши мамы, наши люди прячутся в подвалах. Мы в своей стране, не можем иначе. Защищаемся. Остановите это. Остановите эту войну", – подчеркнул Александр.

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