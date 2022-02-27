Усик зі сльозами на очах записав відеозвернення

Непереможний Олександр Усик вкотре поділився думками щодо вторгнення Російської Федерації на територію України. Цього разу боксер звернувся до громадян Росії.

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Дорогий народе України, я хочу звернутися до тебе саме зараз. Ти наймогутніший у світі народ, дуже пишаюся, що я українець. Я хочу вам всім сказати "дякую", ви сила!

– наголосив боксер.

"А тепер я хочу сказати, аби мене почули інші люди. Ви воюєте не з нашою владою, не з нашою армією, ви воюєте з народом. Це наша земля, ми вдома, це не ми до вас прийшли. І нас не потрібно звільняти, ми самі себе звільнимо", – додав Усик.

Відеозвернення Усика

Відразу після повномасштабного вторгнення Росії на українську територію Олександр Усик повернувся до рідної країни. Боксер перебував у Великій Британії, аби узгодити деталі щодо реваншу з Ентоні Джошуа.

Спортсмен вже звертався до громадянина Росії. Він закликав росіян зупинитися та не продовжувати війну.



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