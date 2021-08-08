Горуна показал прием из каратэ на украинском олимпийском чемпионе: видео

Сборная завершила выступления на Олимпийских играх 2020. Перед церемонией закрытия украинские спортсмены позволили себе немного развлечься.

Одним из тех, кто решил развлечь спортсменов, стал каратист Станислав Горуна. Он на Олимпиаде завоевал бронзовую медаль.

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Когда украинские спортсмены, которые еще оставались в Токио, собрались вместе, Горуна решил показать свое умение. А именно – сбить ногой бутылку с головы с разворота.

Рискнуть и принять участие в выступлении Горуны согласился Юрий Чабан. Он олимпийский чемпион Рио-2016, а сейчас – тренер сборной Украины по гребле.

Правда бутылку он поместил не на голову, а на козырек кепки.

Горуна с первой попытки не сумел сбить бутылку. А вот со второй попытки она все-таки слетела прочь.

Такое выступление не осталось без внимания остальных украинских спортсменов, которые там были. Большинство из них опубликовали видео себе в соцсети.

Видео удара Горуны