Одним из тех, кто решил развлечь спортсменов, стал каратист Станислав Горуна. Он на Олимпиаде завоевал бронзовую медаль.

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Когда украинские спортсмены, которые еще оставались в Токио, собрались вместе, Горуна решил показать свое умение. А именно – сбить ногой бутылку с головы с разворота.

Рискнуть и принять участие в выступлении Горуны согласился Юрий Чабан. Он олимпийский чемпион Рио-2016, а сейчас – тренер сборной Украины по гребле.

Правда бутылку он поместил не на голову, а на козырек кепки.

Горуна с первой попытки не сумел сбить бутылку. А вот со второй попытки она все-таки слетела прочь.

Такое выступление не осталось без внимания остальных украинских спортсменов, которые там были. Большинство из них опубликовали видео себе в соцсети.

Видео удара Горуны