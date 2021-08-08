Одним з тих, хто вирішив розважити спортсменів, став каратист Станіслав Горуна. Він на Олімпіаді здобув бронзову медаль.

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Коли українські спортсмени, які ще залишалися в Токіо зібралися разом, Горуна вирішив показати своє вміння. А саме – збити ногою пляшку з голови з розвороту.

Ризикнути та взяти участь у виступі Горуни погодився Юрій Чабан. Він олімпійський чемпіон Ріо-2016, а зараз – тренер збірної України з веслування.

Правда пляшку він поступив не на голову, а на піддашок кепки.

Горуна з першої спроби не зумів збити пляшку. А от з другої спроби вона таки злетіла геть.

Такий виступ не залишився поза увагою решти українських спортсменів, які там були. Більшість з них опублікували відео собі в соцмережі.

Відео удару Горуни