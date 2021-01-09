Горнолыжный спорт является одним из самых травмоопасных. Это доказали соревнования в швейцарском Адельбодене. Там с трассы вылетел американец Томми Форд. Его пришлось госпитализировать с помощью вертолета.

Уже почти на финише трассы Форд ударился головой о ворота, которые должен был бы объехать. Несмотря на то, что спортсмен был в защитном шлеме, от удара он потерял сознание и упал на трассу, пишет 24 канал.

Напомним 20-летний горнолыжник едва не погиб, финишировав вниз головой: жуткое видео

На скорости он долетел до финиша, где чуть не сбил двух судей. В последний момент они успели отскочить в сторону.

La vidéo de l'énorme chute de Tommy Ford.. pic.twitter.com/bGz9KmqBj6 — Thibault (@thibault__brn) January 9, 2021

Повреждения у Форда оказались довольно серьезными. Он был без сознания, и его на вертолете госпитализировали в ближайшую больницу.

Dramáticas imágenes: el estadounidense Tommy Ford, evacuado en helicóptero tras golpearse en la cabeza por una fuerte caída en el eslalon gigante de Adelboden https://t.co/aMcdsFoGWa pic.twitter.com/83iqqwYZwy — MARCA Polideportivo (@MarcaTMF) January 9, 2021

Стоит добавить, что падение Форда стало не единственным у горнолыжников. Сальто на самом финише сделал и норвежец Лукас Браатен. Упала на трассе и Нина Ортлиб из Австрии. Но значительных травм ей удалось избежать благодаря тому, что она вовремя сгруппировалась после падения,