Гірськолижний спорт є одним із найбільш травмонебезпечних. Це довели змагання у швейцарському Адельбодене. Там з траси вилетів американець Томмі Форд. Його довелося госпіталізовувати за допомогою гелікоптера.

Вже майже на фініші траси Форд вдарився головою об ворота, які мав би об'їхати. Попри те, що спортсмен був у захисному шоломі, від удару він втратив свідомість та впав на трасу, пише 24 канал.

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На швидкості він долетів до фінішу, де мало не збив двох суддів. В останній момент вони встигли відскочити в бік.

La vidéo de l'énorme chute de Tommy Ford.. pic.twitter.com/bGz9KmqBj6 — Thibault (@thibault__brn) January 9, 2021

Ушкодження у Форда виявилися доволі серйозними. Він був без свідомості, і його на гелікоптері госпіталізували до найближчої лікарні.

Dramáticas imágenes: el estadounidense Tommy Ford, evacuado en helicóptero tras golpearse en la cabeza por una fuerte caída en el eslalon gigante de Adelboden https://t.co/aMcdsFoGWa pic.twitter.com/83iqqwYZwy — MARCA Polideportivo (@MarcaTMF) January 9, 2021

Варто додати, що падіння Форда стало не єдиним в гірськолижників. Сальто на самому фінішу зробив і норвежець Лукас Браатен. Впала на трасі і Ніна Ортліб з Австрії. Але значних травм їй вдалося уникнути завдяки тому, що вона вчасно згрупувалася після падіння,