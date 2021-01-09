Гірськолижник втратив свідомість під час гігантського слалому та вилетів з траси в суддів: відео
Гірськолижний спорт є одним із найбільш травмонебезпечних. Це довели змагання у швейцарському Адельбодене. Там з траси вилетів американець Томмі Форд. Його довелося госпіталізовувати за допомогою гелікоптера.
Вже майже на фініші траси Форд вдарився головою об ворота, які мав би об'їхати. Попри те, що спортсмен був у захисному шоломі, від удару він втратив свідомість та впав на трасу, пише 24 канал.
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На швидкості він долетів до фінішу, де мало не збив двох суддів. В останній момент вони встигли відскочити в бік.
Ушкодження у Форда виявилися доволі серйозними. Він був без свідомості, і його на гелікоптері госпіталізували до найближчої лікарні.
Варто додати, що падіння Форда стало не єдиним в гірськолижників. Сальто на самому фінішу зробив і норвежець Лукас Браатен. Впала на трасі і Ніна Ортліб з Австрії. Але значних травм їй вдалося уникнути завдяки тому, що вона вчасно згрупувалася після падіння,
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