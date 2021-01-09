Слалом-гигант на этапе Кубка мира в Адельбоден (Швейцария) едва не завершился трагедией. Финиш норвежца Лукаса Браатен заставил схватиться всех за голову.

Этап Кубка мира в Швейцарии отличился большим количеством падений, одно из которых едва не стало смертельным. Вторая попытка долго будет сниться в страшных снах норвежскому горнолыжнику Лукасу Браатену, пишет 24 канал.

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Страшный финиш

20-летний норвежец не смог справиться с последними метрами дистанции после того, как зацепился за флажок на последних воротах. Его финиш заставил организаторов гонки и его команду ухватиться не только за голову, но и сердце. Лукас в воздухе сделал сальто и пересек линию головой вниз, а его приземления выглядело очень страшно.

В результате спортсмен сильно повредил ногу. Его колено вывернулось в неестественное положение, а сам спортсмен лежал на снегу почти неподвижно. Сразу после финиша к нему подбежали все, кто только мог. Серьезность травмы и сколько горнолыжнику придется пропустить из-за падения пока неизвестны.

В итоге – 7 место для Браатена. Но сейчас это не главное. Победу праздновал француз Алексис Пинтуро, который возглавляет общий зачет Кубка мира.

Что известно о Лукасе Браатене? Горнолыжник из Норвегии дебютировал в Кубке мира в декабре 2018 года в Валь-д'Изер, где также собрал свои первые очки Кубка мира, финишировав на 26-м месте. Свою дебютную победу одержал в сезоне-2020/21, выиграв гигантский слалом в Зельдене, это также был его первый подиум. Выступает за клуб Берумс СК.