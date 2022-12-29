Трехкратный олимпийский чемпион внезапно завершил карьеру в расцвете сил

Один из самых титулованных горнолыжников мира Маттиас Майер неожиданно принял решение завершить свои выступления. Свое заявление австриец сделал в преддверии гонки этапа Кубка мира в Бормио.

За несколько часов до старта гонки супергиганта на этапе Кубка мира в итальянском Бормио Маттиас Майер шокировал своим неожиданным заявлением. 32-летний спортсмен объявил представителям СМИ о своем уходе из горнолыжных гонок.

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Странное объяснение Майера

Свое решение Майер объяснил слабой формой в нынешнем сезоне. Это при том, что в этом сезоне на Кубке мира он дважды поднимался на подиум.

, что в начале карьеры, в 2012 году, австриец перенес операцию на голеностопном суставе. Восстанавливаясь после операции, он заразился реактивным артритом, что привело к общей слабости тела из-за воспаления. Он потерял 15 кг и не мог вернуться к тренировкам до ноября 2012 года.

Однако это не помешало Майеру стать одним из самых титулованных горнолыжников мира. Он стал десятым трехкратным олимпийским чемпионом в истории горнолыжного спорта и вторым австрийским горнолыжником после Тони Зайлера.

Видео ярких мгновений карьеры Маттиаса Майера

Звездная карьера Майера