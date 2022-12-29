За кілька годин до старту гонки супергіганту на етапі Кубка світу в італійському Борміо Маттіас Маєр шокував своєю несподіваною заявою. 32-річний спортсмен оголосив представникам ЗМІ про свій відхід з гірськолижних гонок.

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Дивне пояснення Маєра

Своє рішення Маєр пояснив слабкою формою в нинішньому сезону. Це при тому, що цього сезону на Кубку світу він двічі піднімався на подіум.

Варто зазначити, що на початку кар'єри, у 2012 році, австрієць переніс операцію на гомілковостопному суглобі. Відновлюючись після операції, він заразився реактивним артритом, що призвело до загальної слабкості тіла через запалення. Він втратив 15 кг і не міг повернутись до тренувань аж до листопада 2012 року.

Проте це не завадило Маєру стати одним із найтитулованіших гірськолижників світу. Він став десятим триразовим олімпійським чемпіоном в історії гірськолижного спорту та другим австрійським гірськолижником після Тоні Зайлера.

Відео яскравих миттєвостей кар'єри Маттіаса Маєра

Зіркова кар'єра Маєра