За кілька годин до старту гонки супергіганту на етапі Кубка світу в італійському Борміо Маттіас Маєр шокував своєю несподіваною заявою. 32-річний спортсмен оголосив представникам ЗМІ про свій відхід з гірськолижних гонок.
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Дивне пояснення Маєра
Своє рішення Маєр пояснив слабкою формою в нинішньому сезону. Це при тому, що цього сезону на Кубку світу він двічі піднімався на подіум.
Проте це не завадило Маєру стати одним із найтитулованіших гірськолижників світу. Він став десятим триразовим олімпійським чемпіоном в історії гірськолижного спорту та другим австрійським гірськолижником після Тоні Зайлера.
Відео яскравих миттєвостей кар'єри Маттіаса Маєра
Зіркова кар'єра Маєра
- Маттіас – син віце-чемпіона Олімпійських ігор 1988 року у супергіганті Хельмута Майєра.
- Австрієць вигравав золото на кожній із останніх трьох зимових Олімпіад – 2014, 2018 та 2022 років.
- Також на його рахунку бронза у швидкісному спуску в Пекіні-2022.
- Окрім свого олімпійського успіху, Майєр 45 разів фінішував на подіумі на етапах Кубка світу FIS, вигравши 11 гонок, включаючи престижні змагання у Кітцбюлі та Борміо.