За несколько часов до старта гонки супергиганта на этапе Кубка мира в итальянском Бормио Маттиас Майер шокировал своим неожиданным заявлением. 32-летний спортсмен объявил представителям СМИ о своем уходе из горнолыжных гонок.
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Странное объяснение Майера
Свое решение Майер объяснил слабой формой в нынешнем сезоне. Это при том, что в этом сезоне на Кубке мира он дважды поднимался на подиум.
Однако это не помешало Майеру стать одним из самых титулованных горнолыжников мира. Он стал десятым трехкратным олимпийским чемпионом в истории горнолыжного спорта и вторым австрийским горнолыжником после Тони Зайлера.
Видео ярких мгновений карьеры Маттиаса Майера
Звездная карьера Майера
- Маттиас – сын вице-чемпиона Олимпийских игр 1988 года в супергиганте Хельмута Майера.
- Австриец выигрывал золото на каждой из последних трех зимних Олимпиад – 2014, 2018 и 2022 годов.
- Также на его счету бронза в скоростном спуске в Пекине-2022.
- Кроме своего олимпийского успеха, Майер 45 раз финишировал на подиуме на этапах Кубка мира FIS, выиграв 11 гонок, включая престижные соревнования в Китцбюле и Бормио.