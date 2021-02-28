Етап Кубка світу з гірськолижного спорту в італійському містечку Валь-ді-Фасса ледь на завершився трагедією. Норвезька спортсменка Кайса Вікхофф Лі була госпіталізована після падіння.

Що сталося

22-річна норвезька гірськолижниця Кайса Вікхофф Лі під час заїзду впала і покотилася вниз по схилу. Після цього дівчина на повній швидкості влетіла в захисну огорожу.

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Під час виступу на трасі у дівчини не відстебнулись лижі, що могло погіршити характер отриманих нею травм.

У телевізійній трансляції було чути, як спортсменка кричала від болю, опинившись в захисній сітці. Змагання були перервані.

Медики протягом 23 хвилин надавали Кайсі Вікхофф Лі допомогу. Її на ношах завантажили у вертоліт і доставили в найближчу лікарню. Наразі інформації про стан спортсменки немає.

У нинішньому сезоні Вікхофф Лі вперше завоювала медаль Кубка світу. Вона стала другою в заїзді на етапі в Гарміш-Партенкірхені (Німеччина). На цей момент спортсменка займає 13-е місце в загальному заліку Кубка світу.