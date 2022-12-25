Клуб Первой лиги опроверг снятие с чемпионата, но анонсировал изменения на тренерском мостике

Спортивный директор Горняка-Спорт Алексей Шалаев развеял туман над будущим команды. Представитель Полтавщины продолжит выступления во втором дивизионе Украины, но в обновленном виде.

Команда из Горишних Плавней неудачно завершила первый этап розыгрыша Первой лиги. Горняк-Спорт занял последнее место в турнирной таблице и реально претендует на понижение в классе. На фоне неудачых выступлений и проблем с финансированием появилась информация о досрочное снятие команды с чемпионата.

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Горняк-Спорт продолжит выступления в Первой лиге

Однако спортивный директор Горняка-Спорт Алексей Шалаев опроверг эти слухи и успокоил болельщиков.

Прежде всего хочу успокоить всех болельщиков Горняка-Спорт: команда продолжит выступления в Первой лиге. У нас уже утвержден бюджет на 2023 год, а значит, мы не только продолжим играть весной, но и сможем стартовать в следующем чемпионате. Зарплаты, однако, немного пришлось уменьшить, но все должны понять, что сейчас идет война, всем тяжело, футбольный клуб - не исключение,

– сказал Шелаев.

Неудачные выступления команды в первой части сезона побуждали руководство к переменам в тренерском штабе. По словам Шалаева, клуб не продолжил сотрудничество с Игорем Жабченко и будет искать нового главного тренера.

"У Игоря Валентиновича завершился срок действия соглашения, мы поблагодарили его за плодотворную работу. Пожали друг другу руки, как добрые друзья. Вместе с главным тренером идут его помощники Юрий Сак и Дмитрий Стойко. Однако последнего мы не прочь видеть в новом штабе, потому что он наш, местный парень. Конечно, будут изменения и среди игроков, о чем болельщики вскоре узнают", – заявил спортивный директор.

, что в 14-ти турах Первой лиги Горняк-Спорт набрал всего 8 очков. Команда заняла последнее восьмое место в группе Б. Весной представитель Полтавщины будет бороться за сохранение прописки в Первой лиге.