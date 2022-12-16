Команда из города Горишние Плавни, который находится в полтавской области, выглядит очень плохо в сезоне. Горняк-Спорт идет на последнем месте в турнирной таблице с 8 очками в активе. Команда отстает на 12 очков спасательной зоны повышения в классе.

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Вера в будущее

Главный тренер команды Игорь Жабченко проанализировал выступления команды в первой половине сезона. Назвал причины неудачи и спрогнозировал будущее команды:

"Для нас это очень неоднозначный сезон. Если откровенно, то мы даже могли не стартовать, но за две недели до начала чемпионата руководство клуба приняло решение участвовать в соревнованиях. Пришлось за короткое время буквально собирать новую команду, ведь с предыдущего сезона осталось три-четыре футболиста.

На базе соберемся в конце января или начале февраля. Всё зависит от нашего спонсора Ferrexpo. Если предприятие будет работать, то будем участвовать в весенней части сезона. Если будут финансовые проблемы, можем не продлить чемпионат", – рассказал тренер.