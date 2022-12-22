Ряд коллективов Первых и Вторых лиг Украины амбициозно смотрят в свое будущее. Большинство клубов столкнулись с проблемой формации команд с нуля.

Достойно внимания Все зависит от спонсора, – клуб Первой лиги может досрочно покинуть чемпионат

Первая лига

Агробизнес (Волочиск)

Команда из Волочиска уже подала документы на аттестацию в ПФЛ. Агробизнес планирует в следующем сезоне выступать в Первой лиге Украины. Руководство и тренерский штаб остались на своих местах. В клубе функционирует детско-юношеская школа, работники ухаживают за клубной инфраструктурой.

Альянс (Суммы)

У Альянса ситуация другая. Команда завершила свое существование, но объединилась с другим сумским коллективом Викторией. С составом у команды тоже проблемы. Ряд игроков выехал заграницу, а остальные пошли в клубы УПЛ (Верес, Минай). Альянс будет формировать новую команду с нуля. Также за клубом осталось право заявиться в Первую лигу Украины, что они планируют сделать под названием Виктория.

ВПК-Агро (Вишневое)

А вот этот клуб со своим будущим не определился. Владелец клуба даже сожалеет, что не заявил команду на текущий сезон, тренером которой должен был быть Александр Поклонский. ВПК-Агро хочет вернуться в большой футбол, но конкретики в следующем сезоне пока нет. Клуб планирует сотрудничество с СК Днепр-1, который будет снабжать команду из Вишневого игроков из академии.

Олимпик (Донецк)

Команда также живет надеждой снова играть в футбол, но удастся ли им реализовать свои планы в ближайшее время – неизвестно. Команда полностью распущена, у клуба нет ни футболистов, ни тренеров. Нет конкретики, продолжит ли Олимпик выступления на профессиональном уровне, в клубе планируют взяться за это после Нового года.

Краматорск

Команда будет возвращаться в футбол после окончания войны в Украине. За клубом сохранилось право выступать в Первой лиге Украины. Команда расформирована, из административного персонала осталось совсем немного людей. За стадионом в Краматорске ухаживают, газон находится в отличном состоянии. Но все зависит от того, как будет складываться ситуация на фронте.

Ужгород

Учредители и руководство ФК Ужгород с началом полномасштабной войны приняли решение приостановить участие в чемпионате, потому что сейчас не время играть в футбол – это их позиция. Если через полгода ситуация нормализуется – команда летом за месяц пройдём эту аттестацию.

"Набрать состав футболистов и тренеров – для нас это не будет проблемой. Поэтому сейчас не ко времени требовать от клубов, приостановивших деятельность, прохождения аттестации", – сказал директор клуба Вадим Дьордь.

Вторая лига

Балканы (Заря)

Клуб планирует сыграть во Второй лиге Украины. Команда уже подала заявку на прохождение аттестации. Балканы будут формировать клуб с нуля, поскольку футболисты трудоустроены в других командах. С тренерами в клубе проблем нет, у них есть аккредитованные коучи. Также Балканы опираются на ситуацию в стране, если будут благоприятные условия, то они будут стоить сто процентов, если же нет – будут в раздумьях.

Днепр (Черкассы)

Клуб также опирается на ситуацию в стране. Желание у команды выступать есть, но будут ли благоприятные условия. Коллектив основан на игроках Ю-19. Днепр не может дать четкого ответа "да" или "нет". Бюджетные средства у команды есть, которые помогут вернуться к выступлениям в чемпионате.

Энергия (Новая Каховка)

Клуб определился со своим будущим. В ближайшее время Энергия не будет участвовать в чемпионате. Команда была полностью расформирована весной из-за оккупации их родного города. Все руководство выехало из Новой Каховки. Энергия надеется вернуться к футболу и воплощать новые замыслы, как только закончится война.

Карпаты (Галич)

Команда уже подала заявку на аттестацию во Второй лиге Украины на следующий сезон. Команда будет полностью формироваться с нуля.

Левый Берег (Киев)

Согласно последнему официальному заявлению, у команды есть планы вернуться к выступлениям в чемпионате Украины в следующем сезоне. Клуб ведем над этим работу, но пока без каких-либо конкретных деталей. У Левого Берега есть определенное видение по составу, в клубе работают над его обновлением. В команде надеются, что у них все получится.

Подолье (Хмельницкий)

Клуб планирует выступать на следующем чемпионате Украины. В команде работают над аттестацией клолектива. Относительно состава – пока сложно сказать. Некоторые футболисты сейчас играют в других клубах. Тренерский штаб в Подолье остался, главным тренером будет Виталий Костышин. С финансированием тоже все должно быть хорошо.