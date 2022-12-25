Команда з Горішніх Плавнів невдало завершила перший етап розіграшу Першої ліги. Гірник-Спорт зайняв останнє місце в турнірній таблиці та реально претендує на пониження в класі. На фоні невтішних виступів та проблем з фінансуванням з'явилася інформація про дострокове зняття команди з чемпіонату.

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Гірник-Спорт продовжить виступи в Першій лізі

Проте спортивний директор Гірника-Спорт Олексій Шалаєв спростував ці чутки та заспокоїв уболівальників.

Перш за все, хочу заспокоїти всіх уболівальників Гірника-Спорт: команда продовжить виступи в Першій лізі. У нас уже затверджено бюджет на 2023 рік, а отже ми не лише продовжимо грати навесні, а й зможемо стартувати в наступному чемпіонаті. Зарплати, однак, трохи довелося зменшити, але ж усі мають зрозуміти, що зараз йде війна, всім тяжко, футбольний клуб - не виключення,

– сказав Шелаєв.

Невдалі виступи команди в першій частині сезону спонукали керівництво до змін в тренерському штабі. За словами Шалаєва, клуб не продовжив співпрацю з Ігорем Жабченком та шукатиме нового головного тренера.

"В Ігоря Валентиновича завершився термін дії угоди, ми подякували йому за плідну роботу. Потисли один одному руки, як добрі друзі. Разом із головним тренером йдуть його помічники Юрій Сак і Дмитро Стойко. Проте останнього ми не проти бачити в новому штабі, бо він наш, місцевий хлопець. Звісно, будуть зміни й серед гравців, про що вболівальники невдовзі дізнаються", – заявив спортивний директор.

Нагадаємо, що в 14-ти турах Першої ліги Гірник-Спорт набрав лише 8 очок. Команда зайняла останнє восьме місце в групі Б. Навесні представник Полтавщини боротиметься за збереження прописки в Першій лізі.