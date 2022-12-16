Команда з міста Горішні Плавні, яке знаходиться у полтавській області, виглядає вкрай погано у сезоні. Гірник-Спорт йде на останньому місці у турнірній таблиці з 8 очками у активі. Команда відстає на 12 очок від порятункової зони підвищення у класі.

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Віра у майбутнє

Головний тренер команди Ігор Жабченко проаналізував виступи команди у першій половині сезону. Назвав причини невдачі та спрогнозував майбутнє команди:

"Для нас це дуже неоднозначний сезон. Якщо відверто, то ми навіть могли не стартувати, але за два тижні до початку чемпіонату керівництво клубу ухвалило рішення брати участь у змаганнях. Довелося за короткий проміжок часу буквально збирати нову команду, адже з попереднього сезону залишилось три-чотири футболісти.

На базі зберемося наприкінці січня чи на початку лютого. Все залежить від нашого спонсора Ferrexpo. Якщо підприємство працюватиме, то братимемо участь у весняній частині сезону. Якщо будуть фінансові проблеми, можемо не продовжити чемпіонат", – розповів тренер.