По информации журналиста Сергея Болотникова, клуб из Днепра могут отстранить от еврокубков. Все из-за того, что в УЕФА поступила жалоба, будто СК Днепр-1 базируется на предыдущем футбольном клубе Днепр.
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Украина может потерять представителя в еврокубках
УЕФА уже начала расследование по этому делу. Ведь клуб играет на том же стадионе, у него та же академии, футболисты, а лишь несколько скорректированное название и переработанное лого.
Болотников намекнул, что здесь свои усилия приложила Украинская ассоциация футбола, обиженная на Игоря Коломойского, выступающего против нынешнего руководства УАФ. А такая жалоба – это реакция ассоциации на слова Коломойского.
Если УЕФА докажет это, то Днепру-1 придется оплатить долги старого Днепра, а также команду может ждать бан еврокубков.
Выходит, что клуб ввел в заблуждение всех – и тех, кому виноваты деньги, и УЕФА. У меня нет информации, кто подал эту жалобу, но есть подозрение, что здесь торчат уши из УАФ,
– сказал Болотников.
- Напомним, что Днепр-1 гарантировал себе евровесну. Подопечные Александра Кучера заняли второе место по итогам группового раунда, уступив лишь АЗ. Клуб продолжат свой путь в 1/16 финала Лиги конференций. Их соперником будет хорошо известен украинскому болельщику АЭК из Ларнаки.
- Первую часть сезона Днепр-1 закончил в статусе лидера УПЛ, набрав 35 очков. Это на 5 баллов больше, чем у ближайших конкурентов – Шахтера и Динамо. Днепр-1 является основным претендентом на Лигу чемпионов от Украины.