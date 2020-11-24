Гора мышц: Джошуа показал удивительную форму перед боем – фото
Обладатель чемпионских поясов WBA, WBO, IBF Джошуа впервые выйдет в ринг в 2020 году только в декабре. Британский боксер проведет защиту титулов против Кубрата Пулева.
Перед поединком с 39-летним болгарином Джошуа похвастался своей физической формой. Об этом сообщает 24 канал.
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Джошуа опубликовал в соцсетях фото с тренировки. На нем "Эй-Джей", как называют боксера, выполняет силовое упражнение.
На фото видны мышцы британского чемпиона и отсутствие лишнего веса, который британец согнал во время своего лагеря.
Джошуа – Пулев: что известно о бое
Джошуа после победы в реванше над Энди Руисом обязали провести защиту пояса IBF. Претендентом на титул является Пулев.
Боксеры должны были встретиться в первой половине 2020 года, но поединок постоянно переносили из-за карантина.
В итоге Джошуа и Пулев должны встретиться 12 декабря в Лондоне. По информации BoxingScene, бой, возможно, посетят 1 тысяча зрителей.
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