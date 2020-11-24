Володар чемпіонських поясів WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа вперше вийде у ринг у 2020 році аж у грудні. Британський боксер проведе захист титулів проти Кубрата Пулєва.

Перед поєдинком з 39-річним болгарином Джошуа похизувався своєю фізичною формою. Про це повідомляє 24 канал.

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Ентоні Джошуа опублікував у соцмережах фото з тренування. На ньому "Ей-Джей", як називаються боксера, виконує силову вправу.

На фото помітні м'язи британського чемпіона та відсутність зайвої ваги, яку британець зігнав під час свого табору.

Джошуа – Пулєв: що відомо про бій

Ентоні Джошуа після перемоги в реванші над Енді Руїсом зобов'язали провести захист поясу IBF. Претендентом на титул є Кубрат Пулєв.

Боксери мали зустрітися у першій половині 2020 року, але поєдинок постійно переносили через карантин.

У підсумку Джошуа та Пулєв мають зустрітися 12 грудня у Лондоні. За інформацією BoxingScene, бій, можливо, відвідають 1000 глядачів.