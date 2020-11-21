Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа еще не провел защиту своих титулов против Кубрата Пулева, а уже получает советы на бой с Александром Усиком. Британский боксер первого тяжелого веса Лоуренс Околи считает, что Усик не сможет победить Джошуа.

Лоуренс Околи скептически оценивает шансы Александра Усика, который в свое время был лучшим в его весовой категории. Об этом сообщает Fightnews.info.

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Околи советует Джошуа сделать с Усиком то же, что Энтони проделал в 5 раунде боя с Владимиром Кличко. Тогда Энтони отправил украинца в нокдаун.

Если Усик будет маневрировать в бою с Джошуа, на мой взгляд, Энтони всего лишь нужно повторить то, что он сделал в пятом раунде поединка с Кличко. То есть забыть обо всех этих боксерских штучках и устроить зарубу. Я не думаю, что Усик способен выдержать зарубу с супертяжеловесом. Это невозможно,

– заявил Околи.

Вместе с тем, Лоуренс считает, что Усику будет трудно в течение 12 раундов оставаться мобильным.

"К тому же очень тяжело продолжать двигаться в течение 12 раундов в бою с топовыми супертяжеловесами, ведь они пробивают по корпусу, удерживают тебя и работают чуть более грамотно, чем Дерек Чисора. Джошуа однозначно остановит Усика", – резюмировал Лоуренс.

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Непобедимый украинский боксер Усик 31 октября в Лондоне провел второй бой в супертяжелом весе. 33-летний Усик победил Дерека Чисору.

Усик продолжает быть обязательным претендентом на титул WBO, которым владеет Джошуа.

Британец уже 12 декабря встретится с Кубратом Пулевым. Победитель противостояния должен дать бой Усику.