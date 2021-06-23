Его слова приводит пресс-служба "горняков".

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"Всю нашу кухню не могу рассказать. Но все стало гораздо быстрее, интенсивнее. Считаю, в следующем сезоне будем демонстрировать свой еще лучший футбол. Сейчас время, когда ты должен доказывать, что достоин играть в основном составе Шахтера", – сказал он.

Что известно о назначении Де Дзерби

На тренерском мостике Шахтера Де Дзерби сменил португальца Луиша Каштру. После успешного сезона 2019/2020 Каштру не смог выиграть с Шахтером ни одного титула в 2021 году.

Предыдущим клубом Де Дзерби был итальянский Сассуоло, в котором тренер работал с 2018 года. В течение тренерской карьеры Где Дзерби возглавлял Дарфо Боарио, Фоджу, Палермо и Беневенто.

По информации СМИ, Шахтер будет платить Де Дзерби 4 миллиона евро в год.