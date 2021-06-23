Його слова наводить пресслужба "гірників".

До слова Збірна України вийшла в 1/8 фіналу Євро-2020

"Всю нашу кухню не можу розповісти. Але все стало набагато швидше, інтенсивніше. Вважаю, в наступному сезоні будемо демонструвати свій ще кращий футбол. Зараз час, коли ти повинен доводити, що гідний грати в основному складі Шахтаря", – сказав він.

Що відомо про призначення Де Дзербі

На тренерському містку Шахтаря Де Дзербі змінив португальця Луїша Каштру. Після успішного сезону-2019/2020 Каштру не зміг виграти з Шахтарем жодного титулу у 2021 році.

Попереднім клубом Де Дзербі був італійський Сассуоло, в якому тренер працював з 2018 року. Протягом тренерської кар'єри Де Дзербі очолював Дарфо Боаріо, Фоджу, Палермо і Беневенто.

За інформацією ЗМІ, Шахтар буде платити Де Дзербі 4 мільйони євро в рік.