Титулований американський спортсмен Кайл Смейн загинув у віці 31 рік. Трагедія сталася у неділю 29 січня. Смейн та четверо його друзів каталися на лижах на японському гірськолижному курорті Цугайці біля гори Хакуба Норікура (висота 2469 метрів).

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Очевидець: Кайла підкинуло на 50 метрів

Повідомляється, що в один з моментів з гори зійшла снігова лавина, під яку потрапили Смейн та ще один американський спортсмен. Сходження стихії спровокував гірськолижник, який був у іншій групі.

Трьом друзям Кайла вдалося врятуватися з-під снігової пастки. Очевидець трагедії фотограф Гундерсон, розповів подробиці події.

Ймовірно, лавину спровокував австрійський лижник з іншої групи. Вони намагалися втекти. Кайла підкинуло метрів на 50, а потім засипало снігом. Поруч із ним знайшли його друга, який помер від травм внутрішніх органів. А ось ще один наш товариш був накритий снігом на глибині півтора метри і пробув там 25 хвилин. Але його вдалося врятувати,

– розповів очевидець події.

За кілька годин до трагедії Кайл Смейн опублікував відео в Instagram. Спортсмен захоплено розповідав, як йому подобається відпочивати в Японії.

Останнє відео Кайла Смейна

Зазначимо, що Кайл Смейн став чемпіоном світу з лижної акробатики у 2015 році в Австрії. Американець виступав у дисципліні "хафпайп".