Исландский пауэрлифтер и актер Гафтор Юлиус Бйорнссон, известный по роли Горы в сериале "Игра престолов", дебютировал в боксе.

Поединок из трех раундов прошел в Дубае, а соперником Бьернссона стал ирландский спортсмен Стивен Уорд, который легче его на 60 килограмм, пишет 24 канал.

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Сначала соперником "Горы" должен был стать стронгмен Энди Холл, однако тот отказался от поединка.

Показательный поединок завершился вничью. Во втором раунде исландский гренадер отправил соперника на настил ринга, хотя в конце боя заметно сдал физически.

После боя Уорд похвалил Бьернссона за скорость, учитывая его размер. Актер в свою очередь рассказал, что он чувствовал, когда его впервые ударили по лицу.

"Это прекрасно. Мне это нравится. Это было здорово, и мне не терпится вернуться домой и вернуться к тренировкам... Я люблю этот вид спорта и испытываю к нему огромное уважение, огромное уважение к спортсменам", – отметил исландец.

Видео боя