Ісландський пауерліфтер і актор Гафтор Юліус Бйорнссон, відомий за роллю Гори в серіалі "Гра престолів", дебютував у боксі.

Поєдинок з трьох раундів пройшов в Дубаї, а суперником Бйорнссона став ірландський спортсмен Стівен Уорд, який легше його на 60 кілограм, пише 24 канал.

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Спочатку суперником "Гори" повинен був стати стронгмен Енді Холл, однак той відмовився від поєдинку.

Показовий поєдинок завершився внічию. Цікаво, що в другому раунді ісландський гренадер відправив суперника на настил рингу, хоча в кінці бою помітно здав фізично.

Після бою Уорд похвалив Бйорнссона за швидкість, з огляду на його розмір. Актор в свою чергу розповів, що він відчував, коли його вперше вдарили по обличчю.

"Це прекрасно. Мені це подобається. Це було здорово, і мені не терпиться повернутися додому і повернутися до тренувань... Я люблю цей вид спорту і відчуваю до нього величезну повагу, величезну повагу до спортсменів", – зазначив ісландець.

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