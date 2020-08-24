Під час перегонів MotoGP на гран-прі Австрії сталася аварія – пілот команди Yamaha Маверік Віньялес був змушений зіскочити з мотоцикла на швидкості 210 кілометрів за годину.

Причиною аварії стала відмова гальм у мотоцикла, пише autosport.com.

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Проблеми з гальмами виникли ще на перших колах, але згодом Маверіку Віньялесу вдалося налаштувати роботу мотоцикла. Та у першому повороті на 17-у колі він зрозумів, що гальма не спрацюють. На той час він їхав зі швидкістю 210 кілометрів на годину. Зважаючи, що попереду був крутий поворот, гонщик прийняв рішення зіскочити з мотоцикла.

Це рішення виявилося правильним. Мотоцикл на швидкості вилетів з траси, після чого влетів у відбійник. Від удару він загорівся.

Сам Маверік Віньялес майже не постраждав, хоча на швидкості пронісся по трасі. Його врятував захисний костюм, в якому він був. Одразу після того він самостійно підвівся та пішов дивитися до свого мотоцикла.