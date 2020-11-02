Гонщик Формулы-1 Стролл сбил механика: видео
Во время гран-при Эмилии-Романьи в итальянской Имоле произошел досадный инцидент. Канадский гонщик команды Racing Point Лэнс Стролл сбил механика.
В конце гонки после того, как на трассу выехал автомобиль безопасности, гонщики бросились в боксы менять резину. Исключением не стал и Стролл, пишет 24 канал.
Узнайте больше: Хэмилтон одержал драматическую победу в Имоле, сход Ферстаппена
22-летний канадец заехал в боксы и не успел затормозить перед своими механиками. В результате Лэнс сбил механика.
Среди причин аварии называют то, что у Стролла была холодная резина.
Что известно о состоянии механика
Механик Racing Point, которого сбил Лэнс Стролл во время пит-стопа в Имоле, получил синяки.
Команда сообщила, что медики проверили механика. Он в синяках, но ничего серьезного. Механик вернется к работе в Турции.
Объясняя, что произошло, Стролла сказал: "На последнем пит-стопе у меня были действительно холодные тормоза, и я пролетел мимо пит-бокса. Я действительно рад слышать, что с моим механиком все в порядке – это самое главное".
Поделиться новостью