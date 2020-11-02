Во время гран-при Эмилии-Романьи в итальянской Имоле произошел досадный инцидент. Канадский гонщик команды Racing Point Лэнс Стролл сбил механика.

В конце гонки после того, как на трассу выехал автомобиль безопасности, гонщики бросились в боксы менять резину. Исключением не стал и Стролл, пишет 24 канал.

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22-летний канадец заехал в боксы и не успел затормозить перед своими механиками. В результате Лэнс сбил механика.

Среди причин аварии называют то, что у Стролла была холодная резина.

Что известно о состоянии механика

Механик Racing Point, которого сбил Лэнс Стролл во время пит-стопа в Имоле, получил синяки.

Команда сообщила, что медики проверили механика. Он в синяках, но ничего серьезного. Механик вернется к работе в Турции.

Объясняя, что произошло, Стролла сказал: "На последнем пит-стопе у меня были действительно холодные тормоза, и я пролетел мимо пит-бокса. Я действительно рад слышать, что с моим механиком все в порядке – это самое главное".