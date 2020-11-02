Під час гран-прі Емілії-Романьї в італійській Імолі стався прикрий інцидент. Канадський гонщик команди Racing Point Ленс Стролл збив механіка.

Наприкінці гонки після того, яки на трасу виїхав автомобіль безпеки, гонщики кинулися у бокси міняти гуму. Винятком не став і Стролл, пише 24 канал.

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22-річний канадець заїхав у бокси й не встиг загальмувати перед своїми механіками. Унаслідок цього Ленс збив механіка.

Серед причин аварії називають те, що в Стролла була холодна гума.

Що відомо про стан механіка

Механік Racing Point, якого збив Ленс Стролл під час піт-стопу в Імолі, отримав синці.

Команда повідомила, що медики перевірили механіка. Він у синцях, але нічого серйозного. Механік повернеться до роботи в Туреччині.

Пояснюючи, що сталося, Стролла сказав: "На останньому піт-стопі у мене були дійсно холодні гальма, і я пролетів повз піт-боксу. Я дійсно радий чути, що з моїм механіком все в порядку – це найголовніше".