Команда Формулы-1 Астон Мартин поздравила Джессику Хокинс с тестовым заездом на болиде 2021 года. 28-летняя гонщица проехала 26 кругов на трассе Хунгароринг, где проводится Гран-при Венгрии.

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Возвращение женщин в Формулу-1

Хокинс, а также резервный пилот Астон Мартин Другович, поочередно садились за руль во время тестовых заездов. Последней женщиной-пилотом, которая садилась за руль современного болида Формулы-1, была Татьяна Кальдерон из Колумбии. В октябре 2018 колумбийская гонщица тестировала автомобиль "Заубер".

После тестовых заездов Хокинс поделилась своими впечатлениями. Девушка-пилот смогла реализовать свою мечту.

"Я потеряла много крови, пота и слез, чтобы попасть сюда. Ничто не сравнится с ускорением и торможением болида Формулы-1. Посмотрев на результаты, действительно горжусь своей производительностью.

Управлять AMR21 стало для меня мечтой, которую давно хотела претворить в жизнь. Я буду продолжать стремиться к большему, и в этом процессе хочу вдохновить других женщин и дать им понять, что они должны идти за мечтой, какой бы она ни была", – рассказала Хокинс.

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Отметим, что Джессика Хокинс готовится к старту в женском турнире Академия Формула-1. Этот турнир создан, чтобы создать возможности для женщин-пилотов для продвижения в пирамиде автогонок. В будущем планируется участие гонщиц в Формуле-1.

Это интересно. За всю историю Формулы-1 в гонке принимали участие две пилотессы – Мария Тереза де Филиппис и Лелла Ломбарди. Именно Ломбарди стала последней гонщицей, в 1976 году соревновавшейся на этапе Ф-1 в Австрии. Итальянка остается единственной женщиной, которая набирала очки в "Королевских гонках".