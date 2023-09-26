Команда Формули-1 Астон Мартін привітала Джессіку Хокінс з тестовим заїздом на боліді 2021 року. 28-річна гонщиця проїхала 26 кіл на трасі Хунгароринг, де проводиться Гран-прі Угорщини.

Читайте також Тотальна домінація: за 6 гонок до кінця сезону "Ред Булл" став переможцем Кубка конструкторів

Повернення жінок у Формулу-1

Хокінс, а також резервний пілот Астон Мартін Другович, по черзі сідали за кермо під час тестових заїздів. Останньою жінкою-пілотом, яка сідала за кермо сучасного боліду Формули-1 була Тетяна Кальдерон із Колумбії. У жовтні 2018 року колумбійська гонщиця тестувала автомобіль "Заубер".

Після тестових заїздів Хокінс поділилася своїми враженнями. Дівчина-пілот зуміла реалізувати свою мрію.

"Я втратила багато крові, поту і сліз, щоб потрапити сюди. Ніщо не зрівняється з прискоренням і гальмуванням боліда Формули-1. Подивившись на результати, справді пишаюся своєю продуктивністю.

Керувати AMR21 стало для мене мрією, яку давно хотіла втілити у життя. Я продовжуватиму прагнути більшого, і в цьому процесі хочу надихнути інших жінок і дати їм зрозуміти, що вони повинні йти за мрією, якою б вона не була", – розповіла Хокінс.

Джессіка Хокінс протестувала болід Ф-1: дивіться відео

Зазначимо, що Джессіка Хокінс готується до старту в жіночому турнірі Академія Формула-1. Цей турнір створений, щоб створити можливості для жінок-пілотів для просування в піраміді автоперегонів. В майбутньому планується участь гонщиць у Формулі-1.

Це цікаво. За всю історію Формули-1 в перегонах брали участь дві пілотесси – Марія Тереза ​​де Філіппіс та Лелла Ломбарді. Саме Ломбарді стала останньою гонщицею, яка у 1976 році змагалася на етапі Ф-1 в Австрії. Італійка залишається єдиною жінкою, яка набирала очки в "Королівських перегонах".