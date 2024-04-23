Десятый этап NASCAR Cup Series сезона-2024 выиграл пилот команды 23XI Racing Тайлер Реддик. Для спортсмена это первая в сезоне победа.

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Болельщицы устроили стриптиз на гонке NASCAR

Впрочем, самое интересное началось после гонки. В сети появилось пикантное видео, в котором фанаты весело развлекаются на грани фола.

На кадрах женщины-фанатки танцуют на сцене перед болельщиками и демонстрируют обнаженную грудь и ягодицы. Мужчины в восторге от такого зрелища, но почему-то забрасывают девушек пустыми бутылками и различным мусором.

Видео 18+. Обнаженные фанатки танцуют перед болельщиками

Безумно популярные соревнования

Отметим, что гонки NASCAR очень популярны в США. Сейчас соревнования на втором месте по популярности и уступают лишь Национальной футбольной лиге (NFL). Самым же популярным спортсменом Америки является гонщик NASCAR Дэйл Эрнхардт-младший.

Соревнования проводятся с 1948 года. Гонки NASCAR часто фигурируют в известных фильмах. В частности сюжет трилогии мультфильма "Тачки" построен вокруг гонок NASCAR.