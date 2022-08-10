Женская сборная Украины во второй раз в истории завоевала "золото" на шахматной Олимпиаде. Мария и Анна Музычук, Анна Ушенина, Юлия Осьмак и Наталья Букса сумели занять первое место на турнире в индийском Ченнае.

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Президент Владимир Зеленский поздравил команду с победой.

"Спасибо за столь важную победу и украинский флаг на высшей строчке пьедестала", – написал Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский приравнял победу на шахматной Олимпиаде с продолжающейся в Украине войной. И как наши шахматистки сумели победить, так и украинская армия одержит победу.

"Сине-желтый будет в каждом уголке нашей страны. Без всяких гамбитов – не жертвуя ничем в обмен на что-то – мы вернем каждую клетку своей земли. Потому что, несмотря на любые дебюты, блокады и пафосные угрозы уничтожить нас в два хода, все враги Украины рано или поздно попадают в цугцванг – беспомощное положение, когда любой их ход приводит к проигрышу партии. Пешки закончатся. Офицеры будут биты. Тяжелых фигур не останется. И голый король услышит: Шах, Мат, Слава Украине!", – отметил Владимир Зеленский.

Скандал во время награждения

Следует отметить, что во время Олимпиады состоялись и выборы президента ФИДЕ. На выборах победил россиянин Аркадий Дворкович, и до этого возглавлявший организацию. Он приближен к кремлю политик, у которого достаточно тесные отношения с российским диктатором владимиром путиным. Но даже это не помешало тому, чтобы его переизбрали.

Правда, во время награждения сборной Украины он отказался вручать нашим шахматисткам медали. Дворкович наградил медалями серебряных и бронзовых призерок – сборные Индии и Грузии. А вот при награждении украинок россиянин остался в стороне, несмотря на то, что диктор пригласил его вручить кубок победительницам.