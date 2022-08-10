Жіноча збірна України вдруге в історії здобула "золото" на шаховій Олімпіаді. Марія та Анна Музичук, Анна Ушеніна, Юлія Осьмак та Наталія Букса зуміли посісти перше місце на турнірі, який тривав в індійському Ченнаї.

До теми Українці здобули три індивідуальні нагороди на шаховій Олімпіаді, де збірна України перемогла

Президент Володимир Зеленський привітав команду з перемогою.

"Дякую за таку важливу перемогу та український прапор на найвищій сходинці п'єдесталу", – написав Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський прирівняв перемогу на шаховій Олімпіаді з війною, яка триває в Україні. І як наші шахістки зуміли перемогти, так і українська армія здобуде перемогу.

"Синьо-жовтий буде в кожному куточку нашої країни. Без жодних гамбітів – не жертвуючи нічим в обмін на щось – ми повернемо кожну клітинку своєї землі. Бо попри будь-які дебюти, блокади та пафосні погрози знищити нас у два ходи, всі вороги України рано чи пізно потрапляють у цугцванг – безпорадне становище, коли будь-який їхній хід призводить до програшу партії. Пішаки закінчаться. Офіцери будуть биті. Важких фігур не залишиться. І голий король почує: Шах, Мат, Слава Україні!", – відзначив Володимир Зеленський.

Скандал під час нагородження

Варто відзначити, що під час Олімпіади відбулися і вибори президента ФІДЕ. На виборах переміг росіянин Аркадій Дворкович, який і до цього очолював організацію. Він наближений до кремля політик, в якого доволі тісні стосунки з російським диктатором владіміром путіним. Але навіть це не стало на заваді тому, щоб його переобрали.

Правда під час нагородження збірної України, він відмовився вручати нашим шахісткам медалі. Дворкович нагородив медалями срібних та бронзових призерок – збірні Індії та Грузії. А от при нагородженні українок росіянин залишився осторонь, попри те, що диктор запросив його вручити кубок переможницям.