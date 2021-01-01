Пушечные голы Малиновского среди лучших Аталанты в 2020 году
Украинский футболист Руслан Малиновский провел удачный первый сезон в итальянской Аталанте. Полузащитник зарекомендовал себя благодаря красивым голам.
Два гола украинского хавбека Малиновского попали в топ-20 лучших забитых мячей команды из Бергамо в 2020 году. Об этом сообщает 24 канал.
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В июне Малиновский забил Лацио. Второй гол, попавший в рейтинг, был забит Фиорентине в декабре.
Смотрите топ-20 голов Аталанты
Как Малиновский выступает в Аталанте
Украинский футболист выступает за итальянский клуб с июля 2019 года.
Малиновский выходил на поле в футболке Аталанты в 57 матчах во всех турнирах. На счету украинца 10 голов и 9 результативных передач.
В сезоне-2020/2021 на его счету один мяч в 13 матчах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Малиновского в 21 миллион евро.
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