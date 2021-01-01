Украинский футболист Руслан Малиновский провел удачный первый сезон в итальянской Аталанте. Полузащитник зарекомендовал себя благодаря красивым голам.

Два гола украинского хавбека Малиновского попали в топ-20 лучших забитых мячей команды из Бергамо в 2020 году. Об этом сообщает 24 канал.

Кстати Малиновский неожиданно может вернуться в чемпионат Бельгии: есть три претендента

В июне Малиновский забил Лацио. Второй гол, попавший в рейтинг, был забит Фиорентине в декабре.

Смотрите топ-20 голов Аталанты

Как Малиновский выступает в Аталанте

Украинский футболист выступает за итальянский клуб с июля 2019 года.

Малиновский выходил на поле в футболке Аталанты в 57 матчах во всех турнирах. На счету украинца 10 голов и 9 результативных передач.

В сезоне-2020/2021 на его счету один мяч в 13 матчах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Малиновского в 21 миллион евро.