Український футболіст Руслан Маліновський провів вдалий перший сезон в італійській Аталанті. Півзахисник зарекомендував себе завдяки красивим голами.

Два голи українського хавбека Маліновського потрапили у топ-20 кращих забитих м'ячів команди з Бергамо у 2020 році. Про це повідомляє 24 канал.

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У червні Малиновський забив Лаціо. Другий гол, який потрапив до рейтингу, був забитий Фіорентині в грудні.

Дивіться топ-20 голів Аталанти

Як Маліновський виступає в Аталанті

Український футболіст виступає за італійський клуб з липня 2019 року.

Маліновський виходив на поле у футболці Аталанти у 57 матчах у всіх турнірах. На рахунку українця 10 голів і 9 результативних передач.

У сезоні-2020/2021 на його рахунку один м'яч в 13 матчах. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює Маліновського у 21 мільйон євро.