Голы-близнецы: игрок в Англии едва не порвал сетку после ударов в девятку – видео

Полузащитник команды Вест Бромвич Алекс Моватт не перестает приятно удивлять в Чемпионшипе. Футболисту удалось забить двумя одинаковыми ударами.

Сумасшедшая пушка англичанина

26-летний центральный полузащитник – один из претендентов на звание автора лучшего гола сезона в Чемпионшипе. Алекс Моватт отметился голами-близнецами в Англии.

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От невероятных голов футболиста пострадали Блэкберн и Кардифф. Моватт в игре против Блэкберна забил уже на первой минуте встречи, а в игре против Кардиффа Алекс стал автором третьего взятия ворот соперника.

Отметим, что оба матча были победными для Вест Бромвича – 1:2 и 0:4 соответственно.

Оба раза футболист поймал мяч на ногу на линии штрафной, мощно пробив в одно касание. Мяч по космической траектории залетел в девятку ворот. Такие выстрелы голкиперы просто не берут.

Видео красивого гола Моватта

Гол-близнец от Моватта: видео