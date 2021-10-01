Сумасшедшая пушка англичанина
26-летний центральный полузащитник – один из претендентов на звание автора лучшего гола сезона в Чемпионшипе. Алекс Моватт отметился голами-близнецами в Англии.
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От невероятных голов футболиста пострадали Блэкберн и Кардифф. Моватт в игре против Блэкберна забил уже на первой минуте встречи, а в игре против Кардиффа Алекс стал автором третьего взятия ворот соперника.
Отметим, что оба матча были победными для Вест Бромвича – 1:2 и 0:4 соответственно.
Оба раза футболист поймал мяч на ногу на линии штрафной, мощно пробив в одно касание. Мяч по космической траектории залетел в девятку ворот. Такие выстрелы голкиперы просто не берут.
Видео красивого гола Моватта
Гол-близнец от Моватта: видео
- Алекс Моватт отыграл за клуб в новом сезоне 10 матчей, в которых забил три гола и отдал один ассист.
- После 10 туров Вест Бромвич лидирует в Чемпионшипе, в его активе 22 очка.