Шалена гармата англійця

26-річний центральний півзахисник – один із претендентів на звання автора найкращого голу сезону у Чемпіоншипі. Алекс Моватт відзначився голами-близьнюками в Англії.

Цікаво дізнатись "Туз у рукаві" Шерифа: скільки заробляє Вернидуб у клубі, який знищив Реал

Від неймовірних голів футболіста постраждали Блекберн та Кардіфф. Моватт у грі проти Блекберна забив вже на першій хвилині зустрічі, а у грі проти Кардіффа Алекс став автором третього взяття воріт суперника.

Відзначимо, що обидва матчі були переможними для Вест Бромвіча – 1:2 та 0:4 відповідно.

Обидва рази футболіст зловив м'яча на ногу на межі штрафного, потужно пробивши в один дотик. М'яч за космічною траєкторією залетів у дев'ятку воріт. Такі постріли голкіпери просто не беруть.

Відео красивого голу Моватта

Гол-близнюк від Моватта: відео