Безумные действия и планы диктатора Владимира Путина гробят перспективы российского спорта, которых уже почти нет. Однако там еще есть более или менее адекватные спортсмены, которые поступают правильно, когда переходят выступать под флагом другой страны.

"Великая страна" потеряла еще одну титулованную спортсменку. В этот раз российская сборная потеряла многократную чемпионку мира по конькобежному спорту Елизавета Голубева, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Читайте также На ЧМ допустили фехтовальщицу из России, которая открыто поддерживает путинскую войну в Украине

Минус одна российская чемпионка

Спортсменка решила не терять свою карьеру из-за российского диктатора и приняла единственное верное решение – перейти выступать за другую страну. Теперь Голубева будет защищать на соревнованиях флаг Казахстана. В настоящее время она находится в стадии изменения всех необходимых документов.

Эту информацию о переходе подтвердил глава Союза конькобежцев "на болотах" Николай Гуляев. Однако тот не стал комментировать такое решение спортсменки для журналистов. Николай считает, что это решение будет на совести у Елизаветы. Забавная мысль Гуляева, на которую всем глубоко безразлична.

За последний год это уже далеко не первый такой отказ от выступлений за Россию. Среди таких известных примеров есть уже бывшие российские гимнастки Вера Туголукова и Анастасия Симакова, которые теперь выступают за Кипр и Германию.

Недавно стало известно об изменении гражданства теннисистки из России Варвары Грачевой. Но теперь будет выступать за Францию, где давно живет и тренируется.

Спортивные достижения Елизаветы Голубевой