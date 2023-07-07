"Вєлікая страна" втратила ще одну титуловану спортсменку. Цього разу російська збірна втратила багаторазову чемпіонку світу із ковзанярського спорту Єлизавета Голубєва, пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Мінус одна російська чемпіонка

Спортсменка вирішила не губити свою кар'єру через російського диктатора та прийняла єдине правильне рішення – перейти виступати за іншу країну. Тепер Голубєва буде захищати на змаганнях прапор Казахстану. Наразі вона перебуває на стадії зміни усіх необхідних документів.

Цю інформацію про перехід підтвердив голова Спілки ковзанярів "на болотах" Ніколай Гуляєв. Однак той не став коментувати таке рішення спортсменки для журналістів. Ніколай вважає, що це рішення буде на совісті у Єлизавети. Кумедна думка Гуляєва, на яку усім глибоко байдуже.

За останній рік це вже далеко не перша така відмова від виступів за Росію. Серед таких відомих прикладів є вже колишні російські гімнастки Віра Туголукова та Анастасія Сімакова, який тепер виступають за Кіпр та Німеччину.

Нещодавно стало відомо про зміну громадянства тенісистки з Росії Варвари Грачової. Та тепер виступатиме за Францію, де вже давно живе та тренується.

Спортивні здобутки Єлизавети Голубєвої