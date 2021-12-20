Головний тренер збірної України з біатлону визначився із трьома учасницями Олімпіади-2022
20 декабря 2021 , 08:15Читати новину українською
Источник:Суспільне Спорт
Главный тренер сборной Украины Урош Велепець назвал трех биатлонисток, которые представят Украину на Олимпийских играх-2022. Всего на Олимпиаде выступят 5 представительниц Украины.
В женском рейтинге IBU в конце 2021-го самую высокую позицию среди украинок занимает Билосюк – 29 место.
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Сейчас более-менее понятно относительно трех девушек, которые сегодня были на масс-старте (Дарья Блашко, Юлия Джима и Елена Билосюк – ред.). Они показывают нормальный уровень. Насчет еще двух мест в команде ... будем рассматривать еще трех спортсменок,
– сказал Велепец.
Что известно о зимней Олимпиаде-2022
- Олимпийские игры 2022 состоятся 4 – 20 февраля. Биатлонные гонки продлятся в Пекине с 5 по 19 февраля.
- Всего сборная Украины по биатлону завоевала 5 медалей в истории Олимпийских игр. Все награды получили женщины.
- Представители мужской сборной Украины никогда не становились призерам Олимпиад.