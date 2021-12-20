В женском рейтинге IBU в конце 2021-го самую высокую позицию среди украинок занимает Билосюк – 29 место.

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Сейчас более-менее понятно относительно трех девушек, которые сегодня были на масс-старте (Дарья Блашко, Юлия Джима и Елена Билосюк – ред.). Они показывают нормальный уровень. Насчет еще двух мест в команде ... будем рассматривать еще трех спортсменок,

– сказал Велепец.

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