У жіночому рейтингу IBU наприкінці 2021-го найвищу позицію серед українок посідає Білосюк – 29 місце.

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Наразі більш-менш зрозуміло щодо трьох дівчат, які сьогодні були на мас-старті (Дарія Блашко, Юлія Джима та Олена Білосюк – ред.). Вони показують нормальний рівень. Щодо ще двох місць у команді… Роздивлятимемося ще трьох спортсменок,

– сказав Велепець.

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