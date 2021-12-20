У жіночому рейтингу IBU наприкінці 2021-го найвищу позицію серед українок посідає Білосюк – 29 місце.
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Наразі більш-менш зрозуміло щодо трьох дівчат, які сьогодні були на мас-старті (Дарія Блашко, Юлія Джима та Олена Білосюк – ред.). Вони показують нормальний рівень. Щодо ще двох місць у команді… Роздивлятимемося ще трьох спортсменок,
– сказав Велепець.
Що відомо про зимову Олімпіаду-2022
- Олімпійські ігри 2022 відбудуться 4 – 20 лютого. Біатлонні гонки триватимуть у Пекіні з 5 до 19 лютого.
- Всього збірна України з біатлону здобула 5 медалей в історії Олімпійських ігор. Всі нагороди здобули жінки.
- Представники чоловічої збірної України ніколи не ставали призерам Олімпіад.