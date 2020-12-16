Казахстанський боксер Геннадій Головкін повертається на ринг після перерви в понад рік. GGG проведе захист титулу IBF у середній вазі, який виграв у бою проти українця Сергія Дерев'янченка. Зупинити досвідченого казахстанця 19-го грудня спробує польський боксер Каміл Шеремета.

Геннадій Головкін – Каміл Шеремета: прогноз

Після поразки Саулю Альваресу у 2018 році Головкін без успіху добивається реваншу з мексиканцем, пише 24 канал. Підсолодити неможливість зустрітися з "Канело" він спробує в бою з Шереметою, де може побити рекорд.

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У разі перемоги Головкін поб'є рекорд середньої ваги за кількістю проведених захистів, який ділить з Бернардом Хопкінсом – в обох по 20. Головкін провів 20 захистів поясу WBA до поразки Альваресу.

Водночас 31-річний польський боксер не проти продовжити свою безпрограшну серію з 21 бою. Втім, Головкін, мабуть, стане першим справжнім випробуванням для Шеремети.

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38-річний Головкін – очевидний фаворит поєдинку. Його перемогу оцінюють коефіцієнтом 1,022. Коефіцієнт на звитягу Шеремета вказує, що він андердог. Перемогу поляка оцінюють коефіцієнтом 14,50.

Попередній бій Головкіна проти Сергія Дерев'янченка був досить рівний і вболівальники зустріли перемогу Геннадія свистом. Експерти зійшлися, що той поєдинок мав завершитися бодай нічиєю.

Відтак, цілком ймовірно, що Шереметі вдасться принаймні не програти. Коефіцієнт, що бій Головкін – Шеремета завершиться нічиєю 29.

Поєдинок Головкін – Шеремета відбудеться у ніч з 18 на 19 грудня у США. Початок шоу о 04:00 за київським часом.