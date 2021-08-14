Футболист сборной России Головин рискует пропустить игру с Шахтером в Лиге чемпионов

Донецкий Шахтер уже 17 августа сыграет с Монако в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Поединок против "горняков", вероятно, пропустит российский футболист Александр Головин.

Головин получил травму

Полузащитник Монако Головин получил повреждение в матче Лиги 1 с Лорьяном 13 августа. Монако неожиданно уступил со счетом 1:0.

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Россиянин получил сильный удар, но обследование не выявило серьезных травм.

По информации Sport24, 25-летний футболист рискует пропустить первый матч плей-офф Лиги чемпионов против Шахтера.

Матч между Шахтером и Монако состоится 25 августа. Дончане примут Монако в Харькове. Игру вынужденно перенесли из Киева из-за концерта ко Дню Независимости Украины.

"Монегаски", как и Шахтер, стартовали в Лиге чемпионов с 3 раунда квалификации. Монако прошел Спарту Прагу. А Шахтер оставил за бортом соревнований бельгийский Генк.

Стоит заметить, что Головин получил повреждение в матче против Спарты Праги. Однако футболист успел восстановиться к игре в чемпионате Франции.

Победитель пары Шахтер – Монако выйдет в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2021/2022.