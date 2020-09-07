Голливудский актер Микки Рурк в ринге преклонил колено перед украинским боксером: видео
Украинский боксер полусредней весовой категории Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) провел спарринг с известным американским актером Микки Рурком.
34-летний украинец имитировал удары по корпусу Рурка, а звезда "Девяти с половиной недель" защищался. Видео этого необычного спарринга Шелестюк выложил у себя в инстаграме.
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Подвигались в ринге с известным актером Микки Рурком. Если кто не в курсе, то Микки был профессиональным боксером, провел около 10 профи-боев и любит этот вид спорта. Уважаю тебя, легенда, и благодарю за поддержку,
– написал Шелестюк.
После серии махов руками от Тараса Шелестюка Микки Рурк остановил спарринг, встав перед украинцем на колено. Однако Шелестюк не стал по этому поводу зазнаваться, произнеся на камеру: "Он легенда, а не я".
Микки Рурк и бокс
В свое время Микки Рурк серьезно занимался боксом и в 1991-1994 годах провел восемь боев на профессиональном ринге: четыре победы нокаутом, две – решением судей и две ничьи.