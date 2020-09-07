Український боксер напівсередньої вагової категорії Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) провів спаринг з відомим американським актором Міккі Рурком.

34-річний українець імітував удари по корпусу Рурка, а зірка "Дев'яти з половиною тижнів" захищався. Відео цього незвичайного спарингу Шелестюк виклав у себе в інстаграмі.

Дивіться також: Чемпіон світу підтримав Редкача після інциденту в церкві з Ломаченком: фото

Порухалися в рингу з відомим актором Міккі Рурком. Якщо хто не в курсі, то Міккі був професійним боксером, провів близько 10 профі-боїв і любить цей вид спорту. Поважаю тебе, легенда, і дякую за підтримку,

– написав Шелестюк.

Після серії махів руками від Тараса Шелестюка Міккі Рурк зупинив спаринг, вставши перед українцем на коліно. Однак Шелестюк не став з цього приводу зазнаватися, вимовивши на камеру: "Він легенда, а не я".

Міккі Рурк і бокс

Свого часу Міккі Рурк серйозно займався боксом і в 1991-1994 роках провів вісім боїв на професійному рингу: чотири перемоги нокаутом, дві – рішенням суддів і дві нічиї.