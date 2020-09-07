Украинский боксер Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) прокомментировал конфликт между Иваном Редкачем (23-5-1, 18 КО) и чемпионом мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) .

Боксер из Макеевки, который уехал в Штаты, доверяет Редкачу. Шелестюк отметил, что верит в эту информацию, зная характер Ломаченко, пишет 24 канал.

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"Зная Васю, такой вариант вполне вероятен", – написал Шелестюк в комментариях.

Позже Редкач и Шелестюк продолжили общение в комментариях уже в фейсбуке, где Тарас сообщил о том, что заблокирован в социальных сетях Ломаченко.

Ломаченко – Редкач: детали конфликта